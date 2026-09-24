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Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat купить с доставкой в Москве
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Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat

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Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 1
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 2
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 3
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 4
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 5
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 6
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 1
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 2
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 3
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 4
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 5
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 6
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
5 700 руб.  11 000 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat
5 700 руб. -48%
11 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
5

Описание товара Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat

Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus.

Отзывы о товаре Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Описание
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat - купить по цене 5700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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