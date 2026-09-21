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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray

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Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 10
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 11
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 12
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 13
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 14
Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 11
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 12
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 13
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 14
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712441
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
73x128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
310

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray

Внешний аккумулятор Xiaomi с емкостью 20000 мА·ч станет надежным спутником для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Выполненный в стильном сером цвете, он сочетает в себе элегантность и практичность. Одним из ключевых преимуществ этого аккумулятора является поддержка функции быстрой зарядки, которая позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Благодаря двум разъемам и функции одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно заряжать, например, смартфон и планшет, что делает этот аккумулятор еще более удобным в использовании. Для вашего удобства, внешний аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко определить оставшийся уровень заряда и избежать неприятной ситуации, когда батарея разряжается в самый неподходящий момент. Этот внешний аккумулятор является идеальным решением для активных людей, которым важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к своим устройствам даже вдали от электрической розетки.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) GL Light Gray




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
73x128
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi с емкостью 20000 мА·ч станет надежным спутником для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Выполненный в стильном сером цвете, он сочетает в себе элегантность и практичность. Одним из ключевых преимуществ этого аккумулятора является поддержка функции быстрой зарядки, которая позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Благодаря двум разъемам и функции одновременной зарядки двух устройств, вы сможете одновременно заряжать, например, смартфон и планшет, что делает этот аккумулятор еще более удобным в использовании. Для вашего удобства, внешний аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко определить оставшийся уровень заряда и избежать неприятной ситуации, когда батарея разряжается в самый неподходящий момент. Этот внешний аккумулятор является идеальным решением для активных людей, которым важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к своим устройствам даже вдали от электрической розетки.


Теги товара: На 20000 mAh
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Доставка
Отзывы


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