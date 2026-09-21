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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" FreeDOS black (3THK3KZ893SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" FreeDOS black (3THK3KZ893SD)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; FreeDOS black (3THK3KZ893SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; FreeDOS black (3THK3KZ893SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; FreeDOS black (3THK3KZ893SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; FreeDOS black (3THK3KZ893SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712436
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" FreeDOS black (3THK3KZ893SD)

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на геймеров среднего уровня, которым важен баланс производительности и цены. Связка AMD Ryzen 7 и NVIDIA GeForce RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних настройках графики, а также заниматься базовым стримингом и монтажом видео. Эта конфигурация также подойдет студентам технических специальностей для работы с CAD-системами и начинающим 3D-художникам.

Процессор, видеокарта и производительность

Производительный процессор AMD Ryzen 7 последнего поколения обеспечивает высокую многопоточную производительность благодаря большому количеству ядер. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти справляется с большинством современных игр на средних настройках в Full HD разрешении, поддерживает технологии DLSS и трассировки лучей, что помогает повысить производительность без потери качества картинки.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый дисплей обеспечивает оптимальный баланс между компактностью и комфортом для игр и работы. Матрица предположительно IPS-типа обеспечивает хорошие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных задач. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для большой библиотеки игр может потребоваться дополнительный накопитель. Вероятно, есть возможность добавить второй SSD или HDD для расширения хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения должна справляться с тепловыделением процессора и видеокарты во время длительных игровых сессий, хотя под максимальной нагрузкой возможен заметный шум вентиляторов. Автономность, как у большинства игровых ноутбуков, вероятно ограничена 3-4 часами при обычной работе и существенно меньше в играх.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения игровой периферии и внешних дисплеев. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Отсутствие предустановленной Windows (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить нужную версию операционной системы, что может снизить итоговую стоимость покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что потребуется дополнительно установить операционную систему. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит предусмотреть расширение хранилища. RTX 5050, хотя и поддерживает современные технологии, может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Модель подойдет геймерам со средним бюджетом, но тем, кто планирует играть в самые новые игры на максимальных настройках, стоит присмотреться к версиям с более мощными видеокартами.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" FreeDOS black (3THK3KZ893SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 ориентирован на геймеров среднего уровня, которым важен баланс производительности и цены. Связка AMD Ryzen 7 и NVIDIA GeForce RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних настройках графики, а также заниматься базовым стримингом и монтажом видео. Эта конфигурация также подойдет студентам технических специальностей для работы с CAD-системами и начинающим 3D-художникам.

Процессор, видеокарта и производительность

Производительный процессор AMD Ryzen 7 последнего поколения обеспечивает высокую многопоточную производительность благодаря большому количеству ядер. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти справляется с большинством современных игр на средних настройках в Full HD разрешении, поддерживает технологии DLSS и трассировки лучей, что помогает повысить производительность без потери качества картинки.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый дисплей обеспечивает оптимальный баланс между компактностью и комфортом для игр и работы. Матрица предположительно IPS-типа обеспечивает хорошие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных задач. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для большой библиотеки игр может потребоваться дополнительный накопитель. Вероятно, есть возможность добавить второй SSD или HDD для расширения хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения должна справляться с тепловыделением процессора и видеокарты во время длительных игровых сессий, хотя под максимальной нагрузкой возможен заметный шум вентиляторов. Автономность, как у большинства игровых ноутбуков, вероятно ограничена 3-4 часами при обычной работе и существенно меньше в играх.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения игровой периферии и внешних дисплеев. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Отсутствие предустановленной Windows (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить нужную версию операционной системы, что может снизить итоговую стоимость покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что потребуется дополнительно установить операционную систему. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит предусмотреть расширение хранилища. RTX 5050, хотя и поддерживает современные технологии, может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Модель подойдет геймерам со средним бюджетом, но тем, кто планирует играть в самые новые игры на максимальных настройках, стоит присмотреться к версиям с более мощными видеокартами.

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Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" FreeDOS black (3THK3KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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