Top.Mail.Ru
Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 712411
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние , 712411

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
  • Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - фото 1
  • Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
330 руб.  1 100 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние
330 руб. -70%
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, кг.
1.23

Описание товара Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, фотобарабан Причина уценки: вскрыта коробка и пакет

Отзывы о товаре Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, фотобарабан Причина уценки: вскрыта коробка и пакет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...