Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние , 712411
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%330 руб. 1 100 руб.
В наличии
Код товара: 712411
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330 руб. -70%
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, кг.
1.23
Описание товара Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, фотобарабан Причина уценки: вскрыта коробка и пакет
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Поддерживаемые модели принтеров
KX-FLM653RU, KX-FLM663RU, KX-FL513RU, KX-FL543RU
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, фотобарабан Причина уценки: вскрыта коробка и пакет
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Уцененный товар Фотобарабан Panasonic KX-FA84A7 для KX-FL513RU, монохромный хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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