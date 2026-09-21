Zz Top - RAW (‘That Little Ol' Band From Texas’ Original Soundtrack) (Grey) (4050538808629) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 712403
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538808629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zz Top - RAW (‘That Little Ol' Band From Texas’ Original Soundtrack) (Grey) (4050538808629) виниловая пластинка
ZZ Top выпустят 22 июля живой альбом «Raw», записанный еще до смерти бас-гитариста Дасти Хилла в 2021 году. На пластинку войдет запись выступления группы в техасском заведении Gruene Hall в рамках съемок документального фильма Netflix «That Little Ol’ Band From Texas», премьера которого состоялась в 2019 году. Gruene Hall — старейшая концертная площадка штата, существующая с 1878 года. Напомним, что Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет 28 июля прошлого года. ZZ Top почти моментально объявили о том, что продолжат свое существование. Это было последней волей Хилла. Его заменил долгое время работающий с группой гитарный техник Элвуд Фрэнсис.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538808629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
Raw
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, La Grange, Tush, Thunderbird, I'm Bad, I'm Nationwide, Gimme All Your Lovin', Blue Jean Blues, Certified Blues, Tube Snake Boogie
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
ZZ Top выпустят 22 июля живой альбом «Raw», записанный еще до смерти бас-гитариста Дасти Хилла в 2021 году. На пластинку войдет запись выступления группы в техасском заведении Gruene Hall в рамках съемок документального фильма Netflix «That Little Ol’ Band From Texas», премьера которого состоялась в 2019 году. Gruene Hall — старейшая концертная площадка штата, существующая с 1878 года. Напомним, что Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет 28 июля прошлого года. ZZ Top почти моментально объявили о том, что продолжат свое существование. Это было последней волей Хилла. Его заменил долгое время работающий с группой гитарный техник Элвуд Фрэнсис.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Zz Top - RAW (‘That Little Ol' Band From Texas’ Original Soundtrack) (Grey) (4050538808629) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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