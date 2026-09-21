Various Artists - Winter Wonderland - 14 Christmastime Classics (9003829988659) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Winter Wonderland. 14 Christmastime Classics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712395
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Winter Wonderland. 14 Christmastime Classics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Santa Baby – Eartha Kitt Winter Wonderland – Johnny Mathis Jingle Bell Rock – Bobby Rydell & Chubby Checker The Christmas Blues – Dean Martin Here Comes Santa Claus – Doris Day Have Yourself A Merry Little Christmas – Judy Garland Little Drummer Boy – Chet Atkins White Christmas – Bing Crosby Rudolph The Red Nosed Reindeer – Paul Anka The Twelve Dreams Of Christmas – Harry Belafonte The Christmas Song – Ella Fitzgerald Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Frank Sinatra Santa – Tommy Steele Yo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Winter Wonderland - 14 Christmastime Classics (9003829988659) виниловая пластинка
Альбом «Winter Wonderland» — это непринуждённая коллекция из 14 вечной рождественской классики для идеального праздника. В альбоме представлены Дин Мартин, Эрта Китт, Бинг Кросби и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Winter Wonderland. 14 Christmastime Classics
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Santa Baby – Eartha Kitt Winter Wonderland – Johnny Mathis Jingle Bell Rock – Bobby Rydell & Chubby Checker The Christmas Blues – Dean Martin Here Comes Santa Claus – Doris Day Have Yourself A Merry Little Christmas – Judy Garland Little Drummer Boy – Chet Atkins White Christmas – Bing Crosby Rudolph The Red Nosed Reindeer – Paul Anka The Twelve Dreams Of Christmas – Harry Belafonte The Christmas Song – Ella Fitzgerald Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Frank Sinatra Santa – Tommy Steele Yo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом «Winter Wonderland» — это непринуждённая коллекция из 14 вечной рождественской классики для идеального праздника. В альбоме представлены Дин Мартин, Эрта Китт, Бинг Кросби и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Winter Wonderland - 14 Christmastime Classics (9003829988659) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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