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Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка

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Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Swing Into A Rockin Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712394
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Swing Into A Rockin Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brenda Lee–Rockin' Around The Christmas Tree, The Penguins–Jingle Jangle, Chuck Berry–Run Rudolph Run, Dinah Shore & Buddy Clarke*–Baby, It's Cold Outside, Elvis Presley–Blue Christmas, The Marcels–Merry Twist-Mas, Paul Anka–Jingle Bells, Frank Sinatra–Santa Claus Is Coming To Town, Mahalia Jackson–Silence Night, Lionel Hampton–Merry Christmas Baby, Johnny Preston–New Baby For Christmas, Ella Fitzgerald–Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Moonglows–Just A Lonely Christmas, Bobby Vee–Jingl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brenda Lee–Rockin' Around The Christmas Tree, The Penguins–Jingle Jangle, Chuck Berry–Run Rudolph Run, Dinah Shore & Buddy Clarke*–Baby, It's Cold Outside, Elvis Presley–Blue Christmas, The Marcels–Merry Twist-Mas, Paul Anka–Jingle Bells, Frank Sinatra–Santa Claus Is Coming To Town, Mahalia Jackson–Silence Night, Lionel Hampton–Merry Christmas Baby, Johnny Preston–New Baby For Christmas, Ella Fitzgerald–Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Moonglows–Just A Lonely Christmas, Bobby Vee–Jingle Bell Rock, The Everly Brothers*–We Wish You A Merry Christmas, Perry Como–Rudolph The Red Nosed Reindeer

Отзывы о товаре Various Artists - Swing Into A Rockin Christmas (9003829988635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Swing Into A Rockin Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brenda Lee–Rockin' Around The Christmas Tree, The Penguins–Jingle Jangle, Chuck Berry–Run Rudolph Run, Dinah Shore & Buddy Clarke*–Baby, It's Cold Outside, Elvis Presley–Blue Christmas, The Marcels–Merry Twist-Mas, Paul Anka–Jingle Bells, Frank Sinatra–Santa Claus Is Coming To Town, Mahalia Jackson–Silence Night, Lionel Hampton–Merry Christmas Baby, Johnny Preston–New Baby For Christmas, Ella Fitzgerald–Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Moonglows–Just A Lonely Christmas, Bobby Vee–Jingl
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brenda Lee–Rockin' Around The Christmas Tree, The Penguins–Jingle Jangle, Chuck Berry–Run Rudolph Run, Dinah Shore & Buddy Clarke*–Baby, It's Cold Outside, Elvis Presley–Blue Christmas, The Marcels–Merry Twist-Mas, Paul Anka–Jingle Bells, Frank Sinatra–Santa Claus Is Coming To Town, Mahalia Jackson–Silence Night, Lionel Hampton–Merry Christmas Baby, Johnny Preston–New Baby For Christmas, Ella Fitzgerald–Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Moonglows–Just A Lonely Christmas, Bobby Vee–Jingle Bell Rock, The Everly Brothers*–We Wish You A Merry Christmas, Perry Como–Rudolph The Red Nosed Reindeer
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