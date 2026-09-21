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Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка

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Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 7
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 8
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 9
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 10
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 11
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Tokyo Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 9
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 10
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 11
  • Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Tokyo Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Night Long, Pictured Life, Backstage Queen, Polar Nights, In Trance, We'll Burn The Sky, Suspender Love, In Search Of The Peace Of Mind, Fly To The Rainbow, He's A Woman, She's A Man, Speedy's Coming, Top Of The Bill, Hound Dog, Long Tall Sally, Steamrock Fever, Dark Lady, Kojo No Tsuki, Robot Man
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка

Представляем юбилейную серию альбомов легендарной немецкой рок-группы Scorpions, выпущенную к 50-летию существования коллектива. The Scorpions — настоящие легенды рок-музыки. Альбомы и синглы «железных немцев» достигали золотого, платинового и мультиплатинового статуса свыше 200 раз, а их записи были проданы в количестве свыше 100 миллионов экземпляров. Все альбомы серии ремастированы и включают бонусные треки. Компакт-диски оформлены в диджипаки, многие из них содержат бонусные DVD, а издания на виниле записаны на коллекционных 180-грамовых пластинках и включают бонусные CD. "Tokyo Tapes" — первый концертный альбом немецкой рок-группы и шестой по счёту в их карьере, выпуск которого состоялся в 1978 году в Европе, а в США в феврале 1979 года. Юбилейное издание концертника на виниле.



Теги товара: Scorpions, Limited Edition

Отзывы о товаре Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Tokyo Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Night Long, Pictured Life, Backstage Queen, Polar Nights, In Trance, We'll Burn The Sky, Suspender Love, In Search Of The Peace Of Mind, Fly To The Rainbow, He's A Woman, She's A Man, Speedy's Coming, Top Of The Bill, Hound Dog, Long Tall Sally, Steamrock Fever, Dark Lady, Kojo No Tsuki, Robot Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем юбилейную серию альбомов легендарной немецкой рок-группы Scorpions, выпущенную к 50-летию существования коллектива. The Scorpions — настоящие легенды рок-музыки. Альбомы и синглы «железных немцев» достигали золотого, платинового и мультиплатинового статуса свыше 200 раз, а их записи были проданы в количестве свыше 100 миллионов экземпляров. Все альбомы серии ремастированы и включают бонусные треки. Компакт-диски оформлены в диджипаки, многие из них содержат бонусные DVD, а издания на виниле записаны на коллекционных 180-грамовых пластинках и включают бонусные CD. "Tokyo Tapes" — первый концертный альбом немецкой рок-группы и шестой по счёту в их карьере, выпуск которого состоялся в 1978 году в Европе, а в США в феврале 1979 года. Юбилейное издание концертника на виниле.


Теги товара: Scorpions, Limited Edition
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Отзывы


Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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