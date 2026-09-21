Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions - Tokyo Tapes (50Th Anniversary) (4050538150148) виниловая пластинка
Представляем юбилейную серию альбомов легендарной немецкой рок-группы Scorpions, выпущенную к 50-летию существования коллектива. The Scorpions — настоящие легенды рок-музыки. Альбомы и синглы «железных немцев» достигали золотого, платинового и мультиплатинового статуса свыше 200 раз, а их записи были проданы в количестве свыше 100 миллионов экземпляров. Все альбомы серии ремастированы и включают бонусные треки. Компакт-диски оформлены в диджипаки, многие из них содержат бонусные DVD, а издания на виниле записаны на коллекционных 180-грамовых пластинках и включают бонусные CD. "Tokyo Tapes" — первый концертный альбом немецкой рок-группы и шестой по счёту в их карьере, выпуск которого состоялся в 1978 году в Европе, а в США в феврале 1979 года. Юбилейное издание концертника на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions, Limited Edition
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Теги товара: Scorpions, Limited Edition
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