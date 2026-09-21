Sabrina Carpenter - Emails I Cant Send (0602438667062) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Emails I Cant Send
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712345
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602438667062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Emails I Cant Send
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Emails I Can’t Send, Vicious, Read Your Mind, Tornado Warnings, Because I Liked A Boy, Already Over, How Many Things, Bet U Wanna, Nonsense, Fast Times, Skinny Dipping, Bad For Business, Decode
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Sabrina Carpenter - Emails I Cant Send (0602438667062) виниловая пластинка
Emails I Can’t Send — пятый студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер. Он был выпущен 15 июля 2022 года на лейбле Island Records. Это первый альбом Карпентер под этим лейблом. Это в первую очередь поп-альбом с элементами фолк-попа танцевальной поп-музыки и сторителлинга посвященный электронным письмам и сообщениям, которые Карпентер писала, но не отправляла. Альбом вошел в топ-30 в Аргентине, Австралии, Ирландии, Нидерландах, Новой Зеландии и США. Он получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и вошел в списки лучших альбомов 2022 года по версии Rolling Stone и Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602438667062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Emails I Cant Send
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Emails I Can’t Send, Vicious, Read Your Mind, Tornado Warnings, Because I Liked A Boy, Already Over, How Many Things, Bet U Wanna, Nonsense, Fast Times, Skinny Dipping, Bad For Business, Decode
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Emails I Can’t Send — пятый студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер. Он был выпущен 15 июля 2022 года на лейбле Island Records. Это первый альбом Карпентер под этим лейблом. Это в первую очередь поп-альбом с элементами фолк-попа танцевальной поп-музыки и сторителлинга посвященный электронным письмам и сообщениям, которые Карпентер писала, но не отправляла. Альбом вошел в топ-30 в Аргентине, Австралии, Ирландии, Нидерландах, Новой Зеландии и США. Он получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и вошел в списки лучших альбомов 2022 года по версии Rolling Stone и Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sabrina Carpenter - Emails I Cant Send (0602438667062) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sabrina Carpenter - Emails I Cant Send (0602438667062) виниловая пластинка