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Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка

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Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 1
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 2
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 3
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 4
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 5
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 6
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 7
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 8
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 9
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 10
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 11
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 12
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 13
Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pritchard Mark & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 1
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 2
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 3
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 4
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 5
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 6
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 7
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 8
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 9
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 10
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 11
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 12
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 13
  • Pritchard Mark &amp; Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712334
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Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp
Barcode
[5056614798449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pritchard Mark & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Fake In A Faker's World, Ice Shelf, Bugging Out Again, Back In The Game, The White Cliffs, The Spirit, Gangsters, This Conversation Is Missing Your Voice, Tall Tales, Happy Days, The Men Who Dance In Stag's Heads, Wandering Genie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка

Марк Притчард и Том Йорк готовятся выпустить свой дебютный альбом дуэтом на лейбле Warp Records. После ремиксов Притчарда для Radiohead, дуэт создал неземную синергию в треке «Beautiful People», который стал центральным в сольном альбоме Марка 2016 года Under The Sun. Представляя полноценный альбом, Tall Tales демонстрирует мастерство Притчарда в обращении с архаичными механизмами, ранее обнаруженными им в архивах синтезаторов, направляя музыку по неожиданным и экспериментальным путям. Йорк же демонстрирует пронзительное и глубокое вокальное исполнение, вызывая в памяти цифровые эффекты эпохи OK Computer группы Radiohead, одновременно погружаясь в мрачное, интроспективное повествование. Центральную роль в проекте играет также мастерство визуального соавтора Джонатана Завады, которое дополняет его гиперреалистичными средами, стирающими грань между органическим и цифровым, сопоставляя тревожные пейзажи природной красоты с жестокой эстетикой антиутопического мира. Благодаря текстам Йорка, вневременным композициям Притчарда и визуальным эффектам Завады Tall Tales задается вопросом, куда могла бы привести нас наша ненасытная жажда «прогресса».

Отзывы о товаре Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp
Barcode
[5056614798449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pritchard Mark & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Fake In A Faker's World, Ice Shelf, Bugging Out Again, Back In The Game, The White Cliffs, The Spirit, Gangsters, This Conversation Is Missing Your Voice, Tall Tales, Happy Days, The Men Who Dance In Stag's Heads, Wandering Genie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Марк Притчард и Том Йорк готовятся выпустить свой дебютный альбом дуэтом на лейбле Warp Records. После ремиксов Притчарда для Radiohead, дуэт создал неземную синергию в треке «Beautiful People», который стал центральным в сольном альбоме Марка 2016 года Under The Sun. Представляя полноценный альбом, Tall Tales демонстрирует мастерство Притчарда в обращении с архаичными механизмами, ранее обнаруженными им в архивах синтезаторов, направляя музыку по неожиданным и экспериментальным путям. Йорк же демонстрирует пронзительное и глубокое вокальное исполнение, вызывая в памяти цифровые эффекты эпохи OK Computer группы Radiohead, одновременно погружаясь в мрачное, интроспективное повествование. Центральную роль в проекте играет также мастерство визуального соавтора Джонатана Завады, которое дополняет его гиперреалистичными средами, стирающими грань между органическим и цифровым, сопоставляя тревожные пейзажи природной красоты с жестокой эстетикой антиутопического мира. Благодаря текстам Йорка, вневременным композициям Притчарда и визуальным эффектам Завады Tall Tales задается вопросом, куда могла бы привести нас наша ненасытная жажда «прогресса».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pritchard Mark & Thom Yorke - Tall Tales (5056614798449) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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