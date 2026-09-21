Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 712331
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138607737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138607737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lift, Overboard, Late Goodbye (Theme From Max Payne 2), Don't Mess With Me, 0.125, Stay, Seek You Out, Shallow, Everything Fades, Someone Special, Illusion & Dream, Sleep
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Signs Of Life (Curacao) (6417138607737) виниловая пластинка