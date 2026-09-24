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Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 1
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 2
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 3
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 4
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 5
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 6
Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Ghostlight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 1
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 2
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 3
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 4
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 5
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 6
  • Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138684561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Ghostlight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Firedancer, Requiem For My Harlequin, Sounds Of Yesterday, Revelations, Heroes And Villains, Lust For Life, Chasing Echoes, Weaver Of Dreams, Hello Cabaret, Beyond The Horizon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Firedancer, Requiem For My Harlequin, Sounds Of Yesterday, Revelations, Heroes And Villains, Lust For Life, Chasing Echoes, Weaver Of Dreams, Hello Cabaret, Beyond The Horizon



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138684561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Ghostlight
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Firedancer, Requiem For My Harlequin, Sounds Of Yesterday, Revelations, Heroes And Villains, Lust For Life, Chasing Echoes, Weaver Of Dreams, Hello Cabaret, Beyond The Horizon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Firedancer, Requiem For My Harlequin, Sounds Of Yesterday, Revelations, Heroes And Villains, Lust For Life, Chasing Echoes, Weaver Of Dreams, Hello Cabaret, Beyond The Horizon


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poets Of The Fall - Ghostlight (45 Rpm) (6417138684561) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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