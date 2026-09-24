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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 1
Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 2
Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 3
Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 1
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 2
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 3
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138679772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138679772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (45 RPM) (6417138679772) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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