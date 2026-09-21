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Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 1
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 2
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 3
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 4
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 5
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 6
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Alexander Theatre Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 1
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 2
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 3
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 4
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 5
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 6
  • Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cargo Duitsland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cargo Duitsland
Barcode
[6417138674746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Alexander Theatre Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
King of Fools, War, The Sweet Escape, Dreaming Wide Awake, Fragile, False Kings, Angel, Lift, Jealous Gods, Children of the Sun, Rebirth, Carnival of Rust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King of Fools, War, The Sweet Escape, Dreaming Wide Awake, Fragile, False Kings, Angel, Lift, Jealous Gods, Children of the Sun, Rebirth, Carnival of Rust



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cargo Duitsland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cargo Duitsland
Barcode
[6417138674746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Alexander Theatre Sessions
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
King of Fools, War, The Sweet Escape, Dreaming Wide Awake, Fragile, False Kings, Angel, Lift, Jealous Gods, Children of the Sun, Rebirth, Carnival of Rust
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King of Fools, War, The Sweet Escape, Dreaming Wide Awake, Fragile, False Kings, Angel, Lift, Jealous Gods, Children of the Sun, Rebirth, Carnival of Rust


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poets Of The Fall - Alexander Theatre Sessions (45 RPM) (6417138674746) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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