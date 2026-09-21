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Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Free Jazz
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712317
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Free Jazz
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Free Jazz (Part 1) B Free Jazz (Part 2)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Free Jazz (Part 1) B Free Jazz (Part 2)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Free Jazz
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Free Jazz (Part 1) B Free Jazz (Part 2)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Free Jazz (Part 1) B Free Jazz (Part 2)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ornette Coleman - Free Jazz (Green) (9003829976298) виниловая пластинка - по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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