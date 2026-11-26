Neil Young & Crazy Horse - Live In New Orleans 1994 (Natural Clear) (9003829977707) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Neil Young, Crazy Horse
Альбом (сингл)
Live In New Orleans 1994
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
прозрачный винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
В наличии
Код товара: 712307
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Neil Young, Crazy Horse
Альбом (сингл)
Live In New Orleans 1994
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Country Home, the River, All Along the Watchtower, Farmer John, Change of Mind
Версия издания
прозрачный винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Neil Young & Crazy Horse - Live In New Orleans 1994 (Natural Clear) (9003829977707) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro/Country Home, the River, All Along the Watchtower, Farmer John, Change of Mind
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Neil Young, Crazy Horse
Альбом (сингл)
Live In New Orleans 1994
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Country Home, the River, All Along the Watchtower, Farmer John, Change of Mind
Версия издания
прозрачный винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro/Country Home, the River, All Along the Watchtower, Farmer John, Change of Mind
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Neil Young & Crazy Horse - Live In New Orleans 1994 (Natural Clear) (9003829977707) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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