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Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка

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Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 1
Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 2
Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 3
Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 4
Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Jazz Codes
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 1
  • Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 2
  • Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 3
  • Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 4
  • Moor Mother - Jazz Codes (Gold &amp; Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712293
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092792645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Jazz Codes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Umzansi, April 7th, Golden Lady, Joe McPhee Nation Time Intro, Ode to Mary, Woody Shaw, Meditation Rag, So Sweet Amina, Dust Together, Rap Jasm, Blues Away, Blame, Arms Save, Real Trill Hours, Evening, Barely Woke, Noise Jism, Thomas Stanley Jazzcodes Outro
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка

«Jazz Codes » берёт за основу поэзию, но альбом становится всё более мелодичным, с большим количеством вокальных партий, припевов и более сложным. В своём тёплом, насыщенном звучании, сочетающем джаз, блюз, соул и хип-хоп, « Jazz Codes » дарит ухо блаженное блаженство и освобождает разум от привычек. В своей работе Айева освещает принципы своей междисциплинарной совместной практики «Черный квантовый футуризм» — теоретической основы для создания контрхронологий и визуализации будущего чернокожих квантовых женщин, которое разрушает исключительные версии истории и будущего посредством искусства, письма, музыки и перформанса.

Отзывы о товаре Moor Mother - Jazz Codes (Gold & Yellow Galaxy) (8714092792645) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092792645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Moor Mother
Альбом (сингл)
Jazz Codes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Umzansi, April 7th, Golden Lady, Joe McPhee Nation Time Intro, Ode to Mary, Woody Shaw, Meditation Rag, So Sweet Amina, Dust Together, Rap Jasm, Blues Away, Blame, Arms Save, Real Trill Hours, Evening, Barely Woke, Noise Jism, Thomas Stanley Jazzcodes Outro
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Jazz Codes » берёт за основу поэзию, но альбом становится всё более мелодичным, с большим количеством вокальных партий, припевов и более сложным. В своём тёплом, насыщенном звучании, сочетающем джаз, блюз, соул и хип-хоп, « Jazz Codes » дарит ухо блаженное блаженство и освобождает разум от привычек. В своей работе Айева освещает принципы своей междисциплинарной совместной практики «Черный квантовый футуризм» — теоретической основы для создания контрхронологий и визуализации будущего чернокожих квантовых женщин, которое разрушает исключительные версии истории и будущего посредством искусства, письма, музыки и перформанса.
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