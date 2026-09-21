Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка
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Описание товара Moor Mother - Black Encyclopedia Of The Air (8714092783810) виниловая пластинка
«ЧЁРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЗДУХА» здесь, не для того, чтобы спасти вас, а чтобы утопить. Головам лучше научиться плавать, потому что послушайте: эта пластинка — битовый суп, сытный, но в то же время минималистичный, звуковой мираж пророческого соула, который запустит ваши плейлисты YouTube с «успокаивающими битами для учёбы» и гиперинтеллектуальные рэп-подкасты в адронный коллайдер; по ту сторону — лишь чёрная материя — 13 завораживающих треков о памяти, импринтинге и будущем, каждый из которых проносится сквозь нетронутый космос, словно призрачные угли охваченного огнём мира, необъятного и неизведанного, огромного и простирающегося по всей вселенной. «Moor Mother» – голографический образ афротопической мечты, одновременно богиня и воительница, мистик и киборг, гриот и путешественник во времени из будущего, десятилетиями запечатлевающий в нашем сознании шумные фрагменты грез. Но посмотрите: на «BLACK ENCYCLOPEDIA» к ней присоединяется множество друзей, соратников и сообщников в путешествии по мрачному. космосу, прокладывая себе путь по чёрной вселенной, используя звёздную пыль в качестве валюты. В наше время, скажут они, кликая и продираясь сквозь те же самые межсетевые сети, которые пытаются их задушить, «BLACK ENCYCLOPEDIA OF THE AIR» – это именно то, что нам нужно: ситуация после всего, 12:01 на часах Судного дня, антитрип-хоп. «Нам больше не нужно бороться», – скажут они; остальные же, мы включим эту пластинку и снова представим, что это реально.
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