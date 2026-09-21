Mclaughlin & The 4Th Dimension - Live At Montreux Jazz Festival 2022 (4029759203070) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mclaughlin & The 4Th Dimension
Альбом (сингл)
Live At Montreux Jazz Festival 2022
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712283
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mclaughlin & The 4Th Dimension
Альбом (сингл)
Live At Montreux Jazz Festival 2022
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kiki, Lock Down Blues, The Creator Has A Master Plan, Hijacked, Gaza City, Mr. DC, Abbaji, New Blues Old Bruise, Here Come The Jiis, The Light At The Edge Of The World, Echoes From Then, El Hombre Que Sabia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Mclaughlin & The 4Th Dimension - Live At Montreux Jazz Festival 2022 (4029759203070) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kiki, Lock Down Blues, The Creator Has A Master Plan, Hijacked, Gaza City, Mr. DC, Abbaji, New Blues Old Bruise, Here Come The Jiis, The Light At The Edge Of The World, Echoes From Then, El Hombre Que Sabia
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mclaughlin & The 4Th Dimension
Альбом (сингл)
Live At Montreux Jazz Festival 2022
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kiki, Lock Down Blues, The Creator Has A Master Plan, Hijacked, Gaza City, Mr. DC, Abbaji, New Blues Old Bruise, Here Come The Jiis, The Light At The Edge Of The World, Echoes From Then, El Hombre Que Sabia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kiki, Lock Down Blues, The Creator Has A Master Plan, Hijacked, Gaza City, Mr. DC, Abbaji, New Blues Old Bruise, Here Come The Jiis, The Light At The Edge Of The World, Echoes From Then, El Hombre Que Sabia
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Mclaughlin & The 4Th Dimension - Live At Montreux Jazz Festival 2022 (4029759203070) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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