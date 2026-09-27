Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cry Me a River, I Should Care, I'm in the Mood for Love, I'm Glad There is You, Can't Help Lovin' Dat Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, s Wonderful, No Moon at All, Laura, Gone with the Wind, Lonely Girl, Fools Rush in, Moments Like This, I Lost My Sugar in Salt Lake City, It's the Talk of the Town, What'll I Do, When Your Lover Has Gone, Don't Take Your Love from Me, Where or when, All Alone, Mean to Me, How Deep is the Ocean, Remember, Tall Boy, Now Baby Now, Saddle the Wind, Tell Me You're Home, A Foggy Day, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, June in January, February Brings the Rain, Melancholy March, I'll Remember April, People Who Are Born in May, Memphis in June, Sleigh Ride in July, Time for August, September in the Rain, This October, November Twilight, Warm December, The Thirteenth Month
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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