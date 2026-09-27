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Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка

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Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712266
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Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Cry Me a River, I Should Care, I'm in the Mood for Love, I'm Glad There is You, Can't Help Lovin' Dat Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, s Wonderful, No Moon at All, Laura, Gone with the Wind, Lonely Girl, Fools Rush in, Moments Like This, I Lost My Sugar in Salt Lake City, It's the Talk of the Town, What'll I Do, When Your Lover Has Gone, Don't Take Your Love from Me, Where or when, All Alone, Mean to Me, How Deep is the Ocean, Remember, Tall Boy, Now Baby
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cry Me a River, I Should Care, I'm in the Mood for Love, I'm Glad There is You, Can't Help Lovin' Dat Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, s Wonderful, No Moon at All, Laura, Gone with the Wind, Lonely Girl, Fools Rush in, Moments Like This, I Lost My Sugar in Salt Lake City, It's the Talk of the Town, What'll I Do, When Your Lover Has Gone, Don't Take Your Love from Me, Where or when, All Alone, Mean to Me, How Deep is the Ocean, Remember, Tall Boy, Now Baby Now, Saddle the Wind, Tell Me You're Home, A Foggy Day, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, June in January, February Brings the Rain, Melancholy March, I'll Remember April, People Who Are Born in May, Memphis in June, Sleigh Ride in July, Time for August, September in the Rain, This October, November Twilight, Warm December, The Thirteenth Month



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Cry Me a River, I Should Care, I'm in the Mood for Love, I'm Glad There is You, Can't Help Lovin' Dat Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, s Wonderful, No Moon at All, Laura, Gone with the Wind, Lonely Girl, Fools Rush in, Moments Like This, I Lost My Sugar in Salt Lake City, It's the Talk of the Town, What'll I Do, When Your Lover Has Gone, Don't Take Your Love from Me, Where or when, All Alone, Mean to Me, How Deep is the Ocean, Remember, Tall Boy, Now Baby
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cry Me a River, I Should Care, I'm in the Mood for Love, I'm Glad There is You, Can't Help Lovin' Dat Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, s Wonderful, No Moon at All, Laura, Gone with the Wind, Lonely Girl, Fools Rush in, Moments Like This, I Lost My Sugar in Salt Lake City, It's the Talk of the Town, What'll I Do, When Your Lover Has Gone, Don't Take Your Love from Me, Where or when, All Alone, Mean to Me, How Deep is the Ocean, Remember, Tall Boy, Now Baby Now, Saddle the Wind, Tell Me You're Home, A Foggy Day, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, June in January, February Brings the Rain, Melancholy March, I'll Remember April, People Who Are Born in May, Memphis in June, Sleigh Ride in July, Time for August, September in the Rain, This October, November Twilight, Warm December, The Thirteenth Month


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Julie London - Julie is Her Name / Lonely Girl / Calender Girl (8719039007127) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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