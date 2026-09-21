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Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка

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Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712265
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Характеристики

Бренд
Exciter Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Exciter Recordings
Barcode
[5056688842307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Judas Priest - Rocka Rolla (50th Anniversary) (Blue) (5056688842307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Exciter Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Exciter Recordings
Barcode
[5056688842307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One for the Road, Rocka Rolla, Winter/Deep Freeze/Winter Retreat/Cheater, Never Satisfied, Run of the Mill, Dying to Meet You, Caviar and Meths


Теги товара: Цветной винил
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