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Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка

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Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 1
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 2
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 3
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 4
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 5
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 6
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 7
Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
Greetings From Your Hometown
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 1
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 2
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 3
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 4
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 5
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 6
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 7
  • Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478150838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
Greetings From Your Hometown
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Can't Lose, Tables, Love Me To Heaven, No Time To Talk, Backwards, Loved You Better, Greetings From Your Hometown, When You Know, Heat Of The Moment, Slow Motion
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка

«Greetings from Your Hometown» — седьмой студийный альбом американской поп-рок-группы Jonas Brothers, релиз которого запланирован на 8 августа 2025 года на лейбле Republic Records. Альбом станет продолжением предыдущей студийной работы группы — The Album (2023). В поддержку альбома вышли три сингла: «Love Me to Heaven» (21 марта 2025 года), «No Time to Talk» (20 июня 2025 года) и «I Can't Lose» (15 июля 2025 года). Для продвижения альбома и празднования 20-летия группы запланировано турне Jonas20: Greetings from Your Hometown. Номинированные на премию GRAMMY® и мультиплатиновые Jonas Brothers вернулись со своим седьмым студийным альбомом, отмечая свою 20-ю годовщину. После 26 хитов в Billboard Hot 100, трех последовательных дебютов на первом месте в Billboard 200, миллиардов прослушиваний и звезды на Голливудской Аллее славы это их первый альбом за два года с новыми хитами

Отзывы о товаре Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478150838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
Greetings From Your Hometown
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Can't Lose, Tables, Love Me To Heaven, No Time To Talk, Backwards, Loved You Better, Greetings From Your Hometown, When You Know, Heat Of The Moment, Slow Motion
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Greetings from Your Hometown» — седьмой студийный альбом американской поп-рок-группы Jonas Brothers, релиз которого запланирован на 8 августа 2025 года на лейбле Republic Records. Альбом станет продолжением предыдущей студийной работы группы — The Album (2023). В поддержку альбома вышли три сингла: «Love Me to Heaven» (21 марта 2025 года), «No Time to Talk» (20 июня 2025 года) и «I Can't Lose» (15 июля 2025 года). Для продвижения альбома и празднования 20-летия группы запланировано турне Jonas20: Greetings from Your Hometown. Номинированные на премию GRAMMY® и мультиплатиновые Jonas Brothers вернулись со своим седьмым студийным альбомом, отмечая свою 20-ю годовщину. После 26 хитов в Billboard Hot 100, трех последовательных дебютов на первом месте в Billboard 200, миллиардов прослушиваний и звезды на Голливудской Аллее славы это их первый альбом за два года с новыми хитами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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