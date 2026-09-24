Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jonas Brothers - Greetings From Your Hometown (0602478150838) виниловая пластинка
«Greetings from Your Hometown» — седьмой студийный альбом американской поп-рок-группы Jonas Brothers, релиз которого запланирован на 8 августа 2025 года на лейбле Republic Records. Альбом станет продолжением предыдущей студийной работы группы — The Album (2023). В поддержку альбома вышли три сингла: «Love Me to Heaven» (21 марта 2025 года), «No Time to Talk» (20 июня 2025 года) и «I Can't Lose» (15 июля 2025 года). Для продвижения альбома и празднования 20-летия группы запланировано турне Jonas20: Greetings from Your Hometown. Номинированные на премию GRAMMY® и мультиплатиновые Jonas Brothers вернулись со своим седьмым студийным альбомом, отмечая свою 20-ю годовщину. После 26 хитов в Billboard Hot 100, трех последовательных дебютов на первом месте в Billboard 200, миллиардов прослушиваний и звезды на Голливудской Аллее славы это их первый альбом за два года с новыми хитами
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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