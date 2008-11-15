Jethro Tull - Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008 (4029759201571) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712253
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling, Living In The Past, Serenade To A Cuckoo, So Much Trouble, Nursie, Rocks On The Road, A New Day Yesterday, Too Old To Rock And Roll, Too Young To Die, Bour?e, Nothing Is Easy, Dharma For One, Heavy Horses, Thick As A Brick, Aqualung, Locomotive Breath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008 (4029759201571) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Sunday Feeling, Living In The Past, Serenade To A Cuckoo, So Much Trouble, Nursie, Rocks On The Road, A New Day Yesterday, Too Old To Rock And Roll, Too Young To Die, Bour?e, Nothing Is Easy, Dharma For One, Heavy Horses, Thick As A Brick, Aqualung, Locomotive Breath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling, Living In The Past, Serenade To A Cuckoo, So Much Trouble, Nursie, Rocks On The Road, A New Day Yesterday, Too Old To Rock And Roll, Too Young To Die, Bour?e, Nothing Is Easy, Dharma For One, Heavy Horses, Thick As A Brick, Aqualung, Locomotive Breath
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Sunday Feeling, Living In The Past, Serenade To A Cuckoo, So Much Trouble, Nursie, Rocks On The Road, A New Day Yesterday, Too Old To Rock And Roll, Too Young To Die, Bour?e, Nothing Is Easy, Dharma For One, Heavy Horses, Thick As A Brick, Aqualung, Locomotive Breath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Jethro Tull - Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008 (4029759201571) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull - Live From Baloise Session, Switzerland, 15.11.2008 (4029759201571) виниловая пластинка