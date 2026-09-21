Ice Cube - Man Down (Deluxe) (Blue W/ White Marble) (9010974030386) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Man Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712247
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[9010974030386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Man Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Twilight, It's My Ego, So Sensitive, She's Sanctified, Not Like Them, 5150, No Cap, 3 Lil Piggies, Ghetto Story, Facts, Fighting For My Life In Paradise, Let's Get Money Together, I'mma Burn Rubber, Especially You, Break The Mirror, Talkin' Bout These Rappers, Scary Movie, Take Me To Your Leader, Ego Maniacs
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Ice Cube - Man Down (Deluxe) (Blue W/ White Marble) (9010974030386) виниловая пластинка
Легенда хип-хопа Ice Cube наконец-то возвращается со своим новым студийным альбомом Man Down — мощным заявлением, которое в очередной раз доказывает, почему он остаётся одним из самых ярких голосов в современном рэпе. С Man Down Ice Cube представляет мощный проект, глубоко погружающий в современные социальные реалии, как в музыкальном, так и в лирическом плане. Поклонники могут рассчитывать на сырые тексты, качественное продюсирование и реальные истории от одного из самых влиятельных MC всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[9010974030386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Man Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Twilight, It's My Ego, So Sensitive, She's Sanctified, Not Like Them, 5150, No Cap, 3 Lil Piggies, Ghetto Story, Facts, Fighting For My Life In Paradise, Let's Get Money Together, I'mma Burn Rubber, Especially You, Break The Mirror, Talkin' Bout These Rappers, Scary Movie, Take Me To Your Leader, Ego Maniacs
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Легенда хип-хопа Ice Cube наконец-то возвращается со своим новым студийным альбомом Man Down — мощным заявлением, которое в очередной раз доказывает, почему он остаётся одним из самых ярких голосов в современном рэпе. С Man Down Ice Cube представляет мощный проект, глубоко погружающий в современные социальные реалии, как в музыкальном, так и в лирическом плане. Поклонники могут рассчитывать на сырые тексты, качественное продюсирование и реальные истории от одного из самых влиятельных MC всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ice Cube - Man Down (Deluxe) (Blue W/ White Marble) (9010974030386) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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