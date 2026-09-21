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Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка

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Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 1
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 2
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 3
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 4
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 5
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 6
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 7
Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
No Sacrifice, No Victory
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 1
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 2
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 3
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 4
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 5
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 6
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 7
  • Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361226633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
No Sacrifice, No Victory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Any Means Necessary, Life Is Now, Punish and Enslave, Legion, Between Two Worlds, My Name, Something for the Ages, No Sacrifice, No Victory, Bring the Hammer Down, One of a Kind, My Sharona
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка

No Sacrifice No Victory — седьмой альбом группы Hammerfall, выпущенный в 2009 году. Издание на оранжевом виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом "Glory to the Brave" в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как "Legacy of Kings" (1998) и "Renegade" (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361226633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
No Sacrifice, No Victory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Any Means Necessary, Life Is Now, Punish and Enslave, Legion, Between Two Worlds, My Name, Something for the Ages, No Sacrifice, No Victory, Bring the Hammer Down, One of a Kind, My Sharona
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
No Sacrifice No Victory — седьмой альбом группы Hammerfall, выпущенный в 2009 году. Издание на оранжевом виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом "Glory to the Brave" в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как "Legacy of Kings" (1998) и "Renegade" (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.


Теги товара: Цветной винил
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Hammerfall - No Sacrifice, No Victory (0727361226633) виниловая пластинка – стоимость товара 5580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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