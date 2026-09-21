George Harrison - Let It Roll - Songs Of George Harrison (4050538982244) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Songs Of George Harrison
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712222
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4050538982244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Songs Of George Harrison
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Got My Mind Set On You, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll), My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps [Live], All Things Must Pass, Any Road, This Is Love, All Those Years Ago, Marwa Blues, What Is Life, Rising Sun, When We Was Fab, Something [Live], Blow Away, Cheer Down, Here Comes The Sun [Live], I Don't Want To Do It, Isn't It A Pity
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Let It Roll - Songs Of George Harrison (4050538982244) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got My Mind Set On You, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll), My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps [Live], All Things Must Pass, Any Road, This Is Love, All Those Years Ago, Marwa Blues, What Is Life, Rising Sun, When We Was Fab, Something [Live], Blow Away, Cheer Down, Here Comes The Sun [Live], I Don't Want To Do It, Isn't It A Pity
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4050538982244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Songs Of George Harrison
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Got My Mind Set On You, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll), My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps [Live], All Things Must Pass, Any Road, This Is Love, All Those Years Ago, Marwa Blues, What Is Life, Rising Sun, When We Was Fab, Something [Live], Blow Away, Cheer Down, Here Comes The Sun [Live], I Don't Want To Do It, Isn't It A Pity
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got My Mind Set On You, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll), My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps [Live], All Things Must Pass, Any Road, This Is Love, All Those Years Ago, Marwa Blues, What Is Life, Rising Sun, When We Was Fab, Something [Live], Blow Away, Cheer Down, Here Comes The Sun [Live], I Don't Want To Do It, Isn't It A Pity
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
George Harrison - Let It Roll - Songs Of George Harrison (4050538982244) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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