Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frederic Chopin - The Golden Masterpieces - Fredeic Chopin (8430717000604) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Douze ?tudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major „Aeolian Harp” – Giovanni Umberto Battel, Andante Spianato, Op. 22 – Luke Faulkner, Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major. Lento sostenuto – Luke Faulkner, 24 Pr?ludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major, „Raindrop” – Vadim Chaimovich, 24 Pr?ludes, OP. 28: No. 4 in E Minor – Vadim Chaimovich, Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49 – Luke Faulkner, Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108 – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor. Larghetto – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante – Luke Faulkner, Nocturnes Op. 55: No. 1 in F Minor – Vadim Chaimovich
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