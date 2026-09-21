Duran Duran - Notorious (2024 Reissue) (5054197640896) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
NOTORIOUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 712207
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197640896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
NOTORIOUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Notorious, American Science, Skin Trade, A Matter of Feeling, Hold Me, Vertigo (Do the Demolition), So Misled, Presidente, Winter Marches On, Proposition
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Duran Duran - Notorious (2024 Reissue) (5054197640896) виниловая пластинка
Notorious — четвёртый студийный альбом британской группы Duran Duran, выпущенный в 1986 году. Издание на виниле. Продюсером альбома выступил работавший уже ранее с группой при продюсировании синглов «The Reflex» и «Wild Boys», гитарист группы Chic Найл Роджерс. Он также сыграл на гитаре на главном сингле альбома — «Notorious», который смог достичь коммерческого успеха (2-е место в США и 7-е место в Великобритании).
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197640896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
NOTORIOUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Notorious, American Science, Skin Trade, A Matter of Feeling, Hold Me, Vertigo (Do the Demolition), So Misled, Presidente, Winter Marches On, Proposition
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Notorious — четвёртый студийный альбом британской группы Duran Duran, выпущенный в 1986 году. Издание на виниле. Продюсером альбома выступил работавший уже ранее с группой при продюсировании синглов «The Reflex» и «Wild Boys», гитарист группы Chic Найл Роджерс. Он также сыграл на гитаре на главном сингле альбома — «Notorious», который смог достичь коммерческого успеха (2-е место в США и 7-е место в Великобритании).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Duran Duran - Notorious (2024 Reissue) (5054197640896) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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