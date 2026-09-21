Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка
"New Light Through Old Windows" - второй сборник британского автора-исполнителя Криса Ри, выпущенный в 1988 году. Альбом состоит из перезаписанных песен, которые ранее выходили на альбомах Ри, и содержит два новых трека: "Working on It" (73 место в Billboard Hot 100, 1-е чартах Mainstream Rock Tracks) и "Driving Home for Christmas". Сборник стал трижды платиновым в Великобритании в 1992 году. Лимитированное ремастированное издание представлено на виниле черного цвета. Крис Ри - британский певец и автор песен, известный своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре. Вершины своего успеха певец добился в конце 1980-х - начале 1990-х годов с выпуском своего десятого студийного альбома "The Road to Hell" (1989 год), который многие считают одним из его лучших.
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