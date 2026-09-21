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Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка

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Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
New Light Through Old Windows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732657497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
New Light Through Old Windows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let's Dance, Working On It, Ace Of Hearts, Josephine, Candles, On The Beach, Fool (If You Think It's Over), I Can Hear Your Heartbeat, Shamrock Diaries, Stainsby Girls, Windy Town, Driving Home For Christmas, Steel River
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка

"New Light Through Old Windows" - второй сборник британского автора-исполнителя Криса Ри, выпущенный в 1988 году. Альбом состоит из перезаписанных песен, которые ранее выходили на альбомах Ри, и содержит два новых трека: "Working on It" (73 место в Billboard Hot 100, 1-е чартах Mainstream Rock Tracks) и "Driving Home for Christmas". Сборник стал трижды платиновым в Великобритании в 1992 году. Лимитированное ремастированное издание представлено на виниле черного цвета. Крис Ри - британский певец и автор песен, известный своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре. Вершины своего успеха певец добился в конце 1980-х - начале 1990-х годов с выпуском своего десятого студийного альбома "The Road to Hell" (1989 год), который многие считают одним из его лучших.

Отзывы о товаре Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732657497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
New Light Through Old Windows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let's Dance, Working On It, Ace Of Hearts, Josephine, Candles, On The Beach, Fool (If You Think It's Over), I Can Hear Your Heartbeat, Shamrock Diaries, Stainsby Girls, Windy Town, Driving Home For Christmas, Steel River
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"New Light Through Old Windows" - второй сборник британского автора-исполнителя Криса Ри, выпущенный в 1988 году. Альбом состоит из перезаписанных песен, которые ранее выходили на альбомах Ри, и содержит два новых трека: "Working on It" (73 место в Billboard Hot 100, 1-е чартах Mainstream Rock Tracks) и "Driving Home for Christmas". Сборник стал трижды платиновым в Великобритании в 1992 году. Лимитированное ремастированное издание представлено на виниле черного цвета. Крис Ри - британский певец и автор песен, известный своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре. Вершины своего успеха певец добился в конце 1980-х - начале 1990-х годов с выпуском своего десятого студийного альбома "The Road to Hell" (1989 год), который многие считают одним из его лучших.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Rea - New Light Through Old Windows (5021732657497) виниловая пластинка - купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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