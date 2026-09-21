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Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка

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Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712175
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Funny Valentine Someone To Watch Over Me Moonlight Becomes You This Is Always I’m Glad There Is You Time After Time Sweet Lorraine It’s Always You Let’s Get Lost Moon Love Like Someone In Love I’ve Never Been In Love Before Isn’t It Romantic? I Fall In Love Too Easily
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир джазовых мелодий и прекрасного вокала Чета Бейкера. Альбом "My funny valentine" является одним из наиболее известных творений Чета Бейкера и включает в себя неизменные классики джаза. Зеленый винил этой пластинки придает ей особую привлекательность и стильный внешний вид, а также создает атмосферу аутентичности и ностальгии. Чет Бейкер - легенда джазовой музыки, чьи выразительные исполнения и уникальный голос завоевали сердца меломанов по всему миру. Купить эту виниловую пластинку - значит почувствовать всю глубину и эмоциональность его музыки, окунуться в атмосферу незабываемого джазового вечера. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию эту великолепную виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) и насладиться звучанием этих замечательных мелодий. Эта пластинка станет ценным приобретением для всех ценителей джаза и истинных меломанов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Funny Valentine Someone To Watch Over Me Moonlight Becomes You This Is Always I’m Glad There Is You Time After Time Sweet Lorraine It’s Always You Let’s Get Lost Moon Love Like Someone In Love I’ve Never Been In Love Before Isn’t It Romantic? I Fall In Love Too Easily
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Купить виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир джазовых мелодий и прекрасного вокала Чета Бейкера. Альбом "My funny valentine" является одним из наиболее известных творений Чета Бейкера и включает в себя неизменные классики джаза. Зеленый винил этой пластинки придает ей особую привлекательность и стильный внешний вид, а также создает атмосферу аутентичности и ностальгии. Чет Бейкер - легенда джазовой музыки, чьи выразительные исполнения и уникальный голос завоевали сердца меломанов по всему миру. Купить эту виниловую пластинку - значит почувствовать всю глубину и эмоциональность его музыки, окунуться в атмосферу незабываемого джазового вечера. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию эту великолепную виниловую пластинку Chet Baker / My funny valentine (green vinyl) (1LP) и насладиться звучанием этих замечательных мелодий. Эта пластинка станет ценным приобретением для всех ценителей джаза и истинных меломанов.


Теги товара: Цветной винил
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Chet Baker - My Funny Valentine (Green Marble) (9003829976106) виниловая пластинка - стоимость товара 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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