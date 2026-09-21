Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка
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Описание товара Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка
«The Black Saint and the Sinner Lady» — студийный альбом американского джазового контрабасиста, композитора и руководителя оркестра Чарльза Мингуса. Альбом был записан 20 января 1963 года группой из одиннадцати участников. Альбом представляет собой единую непрерывную композицию, разделённую на четыре трека и шесть частей. Мингус назвал оркестровый стиль альбома «этнической народной танцевальной музыкой», а критики описали его как смесь «джаза и классики, но также объединяющую элементы африканской музыки и испанских мотивов». Джазовые и музыкальные критики часто характеризуют его как один из двух главных шедевров Мингуса (второй — «Mingus Ah Um»), и он часто занимал высокие места в списках лучших альбомов всех времён. «The Black Saint and the Sinner Lady» — одна из самых известных джазовых записей XX века. Ричард Кук и Брайан Мортон, авторы The Penguin Guide to Jazz, наградили альбом знаком «Корона» — высшей наградой издания — в дополнение к самому высокому рейтингу в четыре звезды.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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