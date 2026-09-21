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Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка

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Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712146
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Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy

Отзывы о товаре Bill Evans - Sunday at the Village Vanguard (8436563186127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Sunday At The Village Vanguard
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gloria's Step, My Man's Gone Now, Solar, Jade Visions (Alternate Take), Alice in Wonderland, All of You, Jade Visions, I Loves You Porgy
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