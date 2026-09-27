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Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка

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Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - фото 1
Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - фото 1
  • Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Samba Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Samba Records
Barcode
[8436563186172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бразилия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Samba Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Samba Records
Barcode
[8436563186172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бразилия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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