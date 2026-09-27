Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 712131
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Характеристики
Бренд
Jazz Samba Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Samba Records
Barcode
[8436563186172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бразилия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Jazz Samba Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Samba Records
Barcode
[8436563186172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
Black Orpheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бразилия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G?n?rique / A Felicidade / Fr?vo / O Nosso Amor, O Nosso Amor, Manh? De Carnaval / Scene Du Lever Du Soleil, Manh? De Carnaval (Part 2), Manh? De Carnaval, Sc?nes De La Macumba, O Nosso Amor (Part 2 ), Manha De Carnaval (Part 3), Samba De Orfeu, Batterie De Cappela, O Nosso Amor, A Felicidade
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Antonio Carlos Jobim - Black Orpheus (8436563186172) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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