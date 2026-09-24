Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712124
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Mamba, Wild Ones, Up All Night, Kill The Flies, One Night Stand, Blood On The Sun, Crap That Gets In The Way Of Your Dreams, Famous Face, Money Screams, What A Syd, Intergalactic Vagabond Blues, What Happened To You, I Ain't Done Wrong, See You On The Other Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (Limited Edition, Neon Yellow vinyl, 2LP) - новый альбом, ограниченное издание выполнено в формате 2LP Gatefold на жёлтом неоновом 180-граммовом виниле, отпечатанном на 45 RPM для максимального качества звука.
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Revenge Of Alice Cooper
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Mamba, Wild Ones, Up All Night, Kill The Flies, One Night Stand, Blood On The Sun, Crap That Gets In The Way Of Your Dreams, Famous Face, Money Screams, What A Syd, Intergalactic Vagabond Blues, What Happened To You, I Ain't Done Wrong, See You On The Other Side
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (Limited Edition, Neon Yellow vinyl, 2LP) - новый альбом, ограниченное издание выполнено в формате 2LP Gatefold на жёлтом неоновом 180-граммовом виниле, отпечатанном на 45 RPM для максимального качества звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alice Cooper - The Revenge Of Alice Cooper (45 RPM) (4029759206804) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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