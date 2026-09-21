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Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка

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Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка - фото 1
Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Пьяная Луна
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка - фото 1
  • Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712121
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Пьяная Луна
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Где-то в слезах, Ветер, Белая ночь, Знамя мира, Калифорния (инструментал), Я так устал, Пьяная луна, Листья, Рок-н-ролл
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка

Moroz Records представляет… Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Пьяная луна» на тяжёлом цветном виниле. «Пьяная Луна» — шестой альбом рок-группы «Чёрный Кофе».Записан в 1995—1996 годах в США, в калифорнийской студии «USMP». В альбоме две перезаписанные в новых аранжировках песни: Знамя мира (с альбома Светлый металл, 1986) и Листья (с мини-альбома Чёрный кофе, 1987). Песня «Пьяная луна» в музыкальном плане является песней «Moving Down The Road» с альбома Golden Lady, с измененной аранжировкой и текстом на русском языке. Оформление альбома подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в недавнем прошлом. Оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания.

Отзывы о товаре Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Пьяная Луна
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Где-то в слезах, Ветер, Белая ночь, Знамя мира, Калифорния (инструментал), Я так устал, Пьяная луна, Листья, Рок-н-ролл
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет… Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Пьяная луна» на тяжёлом цветном виниле. «Пьяная Луна» — шестой альбом рок-группы «Чёрный Кофе».Записан в 1995—1996 годах в США, в калифорнийской студии «USMP». В альбоме две перезаписанные в новых аранжировках песни: Знамя мира (с альбома Светлый металл, 1986) и Листья (с мини-альбома Чёрный кофе, 1987). Песня «Пьяная луна» в музыкальном плане является песней «Moving Down The Road» с альбома Golden Lady, с измененной аранжировкой и текстом на русском языке. Оформление альбома подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в недавнем прошлом. Оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания.
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Чёрный Кофе - Пьяная Луна (Mix-Color) (4640001406553) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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