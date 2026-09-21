Владимир Кузьмин - О чём-то лучшем (White) (4640001405877) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
О чём-то лучшем
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712110
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
О чём-то лучшем
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сказка в моей жизни, О чём-то лучшем, Всё, что я искал, Светлый ангел, Я люблю тебя очень, Четыре дня мечты, Упоительный джаз, Струны моей души, Помоги, 730 дней в году
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - О чём-то лучшем (White) (4640001405877) виниловая пластинка
Moroz Records представляет…. Альбом Владимира Кузьмина "О чём-то лучшем" впервые на виниле!. Альбом «О чём-то лучшем» будет издан на коллекционном тяжёлом виниле белого цвета в конце декабря и станет прекрасным новогодним подарком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
О чём-то лучшем
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сказка в моей жизни, О чём-то лучшем, Всё, что я искал, Светлый ангел, Я люблю тебя очень, Четыре дня мечты, Упоительный джаз, Струны моей души, Помоги, 730 дней в году
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Moroz Records представляет…. Альбом Владимира Кузьмина "О чём-то лучшем" впервые на виниле!. Альбом «О чём-то лучшем» будет издан на коллекционном тяжёлом виниле белого цвета в конце декабря и станет прекрасным новогодним подарком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Владимир Кузьмин - О чём-то лучшем (White) (4640001405877) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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