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Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач купить с доставкой в Москве
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Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712061
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Характеристики

Бренд
DEKO
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х19х14
Вес, кг.
3.6

Описание товара Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач

Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач

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Характеристики
Бренд
DEKO
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила-высоторез аккумуляторная DEKO DKCHS 20-150, 20В, 1x4.0Ач - купить по цене 6840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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