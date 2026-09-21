Top.Mail.Ru
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Размеры в упаковке, см
54х52х40
Вес, кг.
11.9

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары

Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Описание
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST412-6, 2*20В, 2*6.0Ач, 50см, 2 фары - данный товар вы можете купить по цене 31500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...