Top.Mail.Ru
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
да
Скорость вращения
1500 об/мин
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип пилы
сабельная
Модель
ZKRS20 PRO
Комплектация
сабельная пила, 2 шт АКБ, 1 шт зарядное устройство, 2 шт пильное лезвие, 1 шт руководство по эксплуатации, 1 шт кейс, упаковка
В кейсе
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1500 об/мин
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х28
Вес, кг.
2.76

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач

Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO 2x2.0Ah BMC предназначена для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает прочное удержание инструмента. Наличие кейса решает вопрос транспортировки и хранения инструмента. Главное преимущество этой сабельной пилы – многозадачность, ее можно использовать для резки дерева, пластика, металла, автомобильного лома и садовых растений, тем самым данная пила заменяет множество инструментов для дома и дачи.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип пилы
сабельная
Модель
ZKRS20 PRO
Комплектация
сабельная пила, 2 шт АКБ, 1 шт зарядное устройство, 2 шт пильное лезвие, 1 шт руководство по эксплуатации, 1 шт кейс, упаковка
В кейсе
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1500 об/мин
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO 2x2.0Ah BMC предназначена для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает прочное удержание инструмента. Наличие кейса решает вопрос транспортировки и хранения инструмента. Главное преимущество этой сабельной пилы – многозадачность, ее можно использовать для резки дерева, пластика, металла, автомобильного лома и садовых растений, тем самым данная пила заменяет множество инструментов для дома и дачи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...