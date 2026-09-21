Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач
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Характеристики
Подсветка
да
Скорость вращения
1500 об/мин
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712015
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
ZKRS20 PRO
Комплектация
сабельная пила, 2 шт АКБ, 1 шт зарядное устройство, 2 шт пильное лезвие, 1 шт руководство по эксплуатации, 1 шт кейс, упаковка
В кейсе
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1500 об/мин
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х28
Вес, кг.
2.76
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO 2x2.0Ah BMC предназначена для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает прочное удержание инструмента. Наличие кейса решает вопрос транспортировки и хранения инструмента. Главное преимущество этой сабельной пилы – многозадачность, ее можно использовать для резки дерева, пластика, металла, автомобильного лома и садовых растений, тем самым данная пила заменяет множество инструментов для дома и дачи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
ZKRS20 PRO
Комплектация
сабельная пила, 2 шт АКБ, 1 шт зарядное устройство, 2 шт пильное лезвие, 1 шт руководство по эксплуатации, 1 шт кейс, упаковка
В кейсе
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1500 об/мин
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO 2x2.0Ah BMC предназначена для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает прочное удержание инструмента. Наличие кейса решает вопрос транспортировки и хранения инструмента. Главное преимущество этой сабельной пилы – многозадачность, ее можно использовать для резки дерева, пластика, металла, автомобильного лома и садовых растений, тем самым данная пила заменяет множество инструментов для дома и дачи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная аккумуляторная Zitrek ZKRS20 PRO в кейсе, 20В, 2x2.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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