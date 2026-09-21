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Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке купить с доставкой в Москве
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Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке

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Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 1
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 2
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 3
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 4
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 5
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 6
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 7
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.28
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 1
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 2
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 3
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 4
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 5
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 6
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 7
  • Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18&quot;, в сумке - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712008
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Характеристики

Бренд
DEKO
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Емкость для топливной смеси - 1 шт, Комбинированный ключ - 1 шт, Шестигранный ключ - 1 шт, Отвертка - 1 шт, Винт - 2 шт, Руководство по эксплуатации - 1 шт
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.28
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Шаг цепи, мм
8.25
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
7.5

Описание товара Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке

Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке - мощный и надежный инструмент для распила древесины, подойдет для ухода за деревьями на участке, а также для заготовки дров. Защитный щиток является одновременно защитой для рук оператора и тормозом цепи, что не позволяет нанести травмы при соскальзывании и обрыве оснастки. Эргономичная задняя рукоять обеспечивает крепкий хват и надежное удержание инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя


Теги товара: 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325

Отзывы о товаре Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке




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Характеристики
Бренд
DEKO
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Емкость для топливной смеси - 1 шт, Комбинированный ключ - 1 шт, Шестигранный ключ - 1 шт, Отвертка - 1 шт, Винт - 2 шт, Руководство по эксплуатации - 1 шт
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.28
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Шаг цепи, мм
8.25
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Описание
Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке - мощный и надежный инструмент для распила древесины, подойдет для ухода за деревьями на участке, а также для заготовки дров. Защитный щиток является одновременно защитой для рук оператора и тормозом цепи, что не позволяет нанести травмы при соскальзывании и обрыве оснастки. Эргономичная задняя рукоять обеспечивает крепкий хват и надежное удержание инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя


Теги товара: 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила DEKO DKCHS 45-18 PLUS, 3,1 л.с., 45 куб.см, 18", в сумке - по цене 5850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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