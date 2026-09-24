Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка
Первое переиздание с момента первоначального выпуска в 2019 году получившего признание критиков альбома с участием вокалистки Yeah Yeah Yeahs Карен О и Danger Mouse, одного из самых влиятельных артистов/продюсеров 21 века. Дебютировавший в марте 2019 года, Lux Prima был назван Pitchfork «мечтательным и пронзительным сотрудничеством». Он включал сингл «Woman», который сопровождался памятным живым выступлением под руководством Спайка Джонза на The Late Show with Stephen Colbert. Сингл также был номинирован на премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Новое издание включает в себя оригинальное оформление и 16-страничный буклет, посвященный их интерактивной выставке «Встреча с Lux Prima», которая проходила в лос-анджелесском Marciano Arts Foundation и включала 360-градусный звуковой ландшафт альбома, смикшированного на знаменитом ранчо Skywalker.
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