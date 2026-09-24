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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка

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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 1
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 2
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 3
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 4
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 5
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 6
October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 1
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 2
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 3
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 4
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 5
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 6
  • October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711980
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[9010974030041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Трек-лист
Sensual Conversations, Back To Your Place, Rollercoaster, Midnight Love Affair, Mulholland Drive, Make Me Wanna, Actor's Remorse, You Give Me Love, Lover's Interlude, Do What You Do, You Look Better
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка

The Rebirth of Marvin — альбом американского певца и автора песен, номинанта на Грэмми 2025 года October London, который переосмысливает звучание соула для нового поколения. Лимитированное издание на цветном виниле. Подписанный Снуп Доггом на Death Row Records, номинант на Грэмми 2025 года, October London, отдает этим альбомом дань уважения Марвину Гэю, одному из самых душевных голосов в музыке. Размышляя о проекте, October London поделился: «Дорогой Марвин, я не пытаюсь быть тобой. Это невозможно. Ты единственный в своем роде. Я просто хочу почтить тебя, брат. Ты проложил путь этому звуку и я здесь только для того, чтобы убедиться, что мы тебя не забудем». Главный сингл альбома «Back to Your Place» уже достиг вершины чарта Billboard Adult R&B Songs, очаровав слушателей и получив три номинации на премию Soul Train Music Award. От карьеры начинающего артиста под руководством Снуп Догга до сильной позиции в современном R&B, путешествие October London привело к этому решающему моменту. «The Rebirth Of Marvin» — это одновременно дань уважения и эволюция, напоминание о наследии и новые пути, которые October London открывает сегодня.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Death Row Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Row Records
Barcode
[9010974030041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
October London
Альбом (сингл)
The Rebirth Of Marvin
Жанр
Soul
Трек-лист
Sensual Conversations, Back To Your Place, Rollercoaster, Midnight Love Affair, Mulholland Drive, Make Me Wanna, Actor's Remorse, You Give Me Love, Lover's Interlude, Do What You Do, You Look Better
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
The Rebirth of Marvin — альбом американского певца и автора песен, номинанта на Грэмми 2025 года October London, который переосмысливает звучание соула для нового поколения. Лимитированное издание на цветном виниле. Подписанный Снуп Доггом на Death Row Records, номинант на Грэмми 2025 года, October London, отдает этим альбомом дань уважения Марвину Гэю, одному из самых душевных голосов в музыке. Размышляя о проекте, October London поделился: «Дорогой Марвин, я не пытаюсь быть тобой. Это невозможно. Ты единственный в своем роде. Я просто хочу почтить тебя, брат. Ты проложил путь этому звуку и я здесь только для того, чтобы убедиться, что мы тебя не забудем». Главный сингл альбома «Back to Your Place» уже достиг вершины чарта Billboard Adult R&B Songs, очаровав слушателей и получив три номинации на премию Soul Train Music Award. От карьеры начинающего артиста под руководством Снуп Догга до сильной позиции в современном R&B, путешествие October London привело к этому решающему моменту. «The Rebirth Of Marvin» — это одновременно дань уважения и эволюция, напоминание о наследии и новые пути, которые October London открывает сегодня.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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October London - The Rebirth Of Marvin (coloured) (9010974030041) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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