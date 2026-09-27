OST - 8 1/2 (Nino Rota) (coloured) (8055515237092) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
8,5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 711979
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Destination Moon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Destination Moon
Barcode
[8055515237092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
8,5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Passerella Di "Otto E Mezzo", Cimitero / Gigolette's Da "La Danza Dellle Libellule" / Cadillac / Carlotta's Galop, E Poi (Walzer), L'Illusionista, Concerto Alle Terme / Sinfonia Da "Il Barbiere Di Siviglia" / Il Valzer Dei Fiori Da " Lo Schiacianoci", Nell'Ufficio Produzione Di "Otto E Mezzo", Ricordo D'Infanzia / Discesa Ai Fanghi, Guido E Luisa – Nostalgic Swing, Carlotta's Galop, L'Harem, Rivolta Nell'Harem / La Cavalcata Delle Walkirie / La Ballerina Pensionata (?a C'Est Paris) / La Confe
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - 8 1/2 (Nino Rota) (coloured) (8055515237092) виниловая пластинка
Полный оригинальный саундтрек к культовому фильму Федерико Феллини «8?» включает музыку легендарного Нино Роты. Фильм, в котором снялись Марчелло Мастроянни, Анук Эме и Клаудия Кардинале, получил две премии «Оскар», в том числе за лучший фильм на иностранном языке, и три дополнительные номинации. Признанный Нью-Йоркским обществом кинокритиков лучшим фильмом на иностранном языке, «8?» остается кинематографическим шедевром, дополненным незабываемой музыкой Роты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Destination Moon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Destination Moon
Barcode
[8055515237092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
8,5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Passerella Di "Otto E Mezzo", Cimitero / Gigolette's Da "La Danza Dellle Libellule" / Cadillac / Carlotta's Galop, E Poi (Walzer), L'Illusionista, Concerto Alle Terme / Sinfonia Da "Il Barbiere Di Siviglia" / Il Valzer Dei Fiori Da " Lo Schiacianoci", Nell'Ufficio Produzione Di "Otto E Mezzo", Ricordo D'Infanzia / Discesa Ai Fanghi, Guido E Luisa – Nostalgic Swing, Carlotta's Galop, L'Harem, Rivolta Nell'Harem / La Cavalcata Delle Walkirie / La Ballerina Pensionata (?a C'Est Paris) / La Confe
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Полный оригинальный саундтрек к культовому фильму Федерико Феллини «8?» включает музыку легендарного Нино Роты. Фильм, в котором снялись Марчелло Мастроянни, Анук Эме и Клаудия Кардинале, получил две премии «Оскар», в том числе за лучший фильм на иностранном языке, и три дополнительные номинации. Признанный Нью-Йоркским обществом кинокритиков лучшим фильмом на иностранном языке, «8?» остается кинематографическим шедевром, дополненным незабываемой музыкой Роты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - 8 1/2 (Nino Rota) (coloured) (8055515237092) виниловая пластинка - купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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