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Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка

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Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 1
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 2
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 3
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 4
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 5
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 6
Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
Hobo
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 1
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 2
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 3
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 4
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 5
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 6
  • Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711978
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241432538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
Hobo
Жанр
Кантри
Трек-лист
Me Missin' You, If I Don't See You Later, Brick House, I Really Do, Written In Stone, Oh Well, Hobo, I Couldn't Change Your Mind, Sizzlin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Me Missin' You, If I Don't See You Later, Brick House, I Really Do, Written In Stone, Oh Well, Hobo, I Couldn't Change Your Mind, Sizzlin'

Отзывы о товаре Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241432538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
Hobo
Жанр
Кантри
Трек-лист
Me Missin' You, If I Don't See You Later, Brick House, I Really Do, Written In Stone, Oh Well, Hobo, I Couldn't Change Your Mind, Sizzlin'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Me Missin' You, If I Don't See You Later, Brick House, I Really Do, Written In Stone, Oh Well, Hobo, I Couldn't Change Your Mind, Sizzlin'
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sara K. - Hobo (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432538) виниловая пластинка – стоимость товара 5820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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