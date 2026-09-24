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Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка

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Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка - фото 1
Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
More. Again. Forever.
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка - фото 1
  • Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ignition Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ignition Records
Barcode
[5052946186015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
More. Again. Forever.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heart Attack, Heavy Jacket, More. Again. Forever., Better Man, Hanging Off Your Cloud, Previous Parties, The Joy Of Missing Out, One Day At A Time, Take It On The Chin, Is Heaven Even Worth It?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Attack, Heavy Jacket, More. Again. Forever., Better Man, Hanging Off Your Cloud, Previous Parties, The Joy Of Missing Out, One Day At A Time, Take It On The Chin, Is Heaven Even Worth It?

Отзывы о товаре Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ignition Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ignition Records
Barcode
[5052946186015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
More. Again. Forever.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heart Attack, Heavy Jacket, More. Again. Forever., Better Man, Hanging Off Your Cloud, Previous Parties, The Joy Of Missing Out, One Day At A Time, Take It On The Chin, Is Heaven Even Worth It?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Attack, Heavy Jacket, More. Again. Forever., Better Man, Hanging Off Your Cloud, Previous Parties, The Joy Of Missing Out, One Day At A Time, Take It On The Chin, Is Heaven Even Worth It?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Courteeners - More. Again. Forever. (5052946186015) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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