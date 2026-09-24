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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка

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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711956
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Загружаем...
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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787751117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dominique Fils-Aim?–Nameless, Fink–This Is The Thing, e.s.t. (Esbj?rn Svensson Trio)*–From Gagarin's Point Of View, Arne Domn?rus–Jag Vet En Dejlig Rosa, Friedemann–The Eye Of The Dragonfly, The Boomers–The Matter With Me, Boris Blank–Electrified, Monophona–Boy, Steve Gadd Band–Rat Race, Max.Bab*–Tricycle, Dinah Washington–What A Difference A Day Makes (Single Version) 1959, Wolfgang Bernreuther, Golly (2), Rudi Bayer–Little Red Rooster, Eric Bibb–In My Father's House, Lils Mackintosh–Pack Your
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 11
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dominique Fils-Aim?–Nameless, Fink–This Is The Thing, e.s.t. (Esbj?rn Svensson Trio)*–From Gagarin's Point Of View, Arne Domn?rus–Jag Vet En Dejlig Rosa, Friedemann–The Eye Of The Dragonfly, The Boomers–The Matter With Me, Boris Blank–Electrified, Monophona–Boy, Steve Gadd Band–Rat Race, Max.Bab*–Tricycle, Dinah Washington–What A Difference A Day Makes (Single Version) 1959, Wolfgang Bernreuther, Golly (2), Rudi Bayer–Little Red Rooster, Eric Bibb–In My Father's House, Lils Mackintosh–Pack Your Memories, Oscar Peterson–Wandering, Joseph Haydn–Symphonie Nr. 88: I. Adagio - Allegro

Отзывы о товаре Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787751117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Soundcheck Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dominique Fils-Aim?–Nameless, Fink–This Is The Thing, e.s.t. (Esbj?rn Svensson Trio)*–From Gagarin's Point Of View, Arne Domn?rus–Jag Vet En Dejlig Rosa, Friedemann–The Eye Of The Dragonfly, The Boomers–The Matter With Me, Boris Blank–Electrified, Monophona–Boy, Steve Gadd Band–Rat Race, Max.Bab*–Tricycle, Dinah Washington–What A Difference A Day Makes (Single Version) 1959, Wolfgang Bernreuther, Golly (2), Rudi Bayer–Little Red Rooster, Eric Bibb–In My Father's House, Lils Mackintosh–Pack Your
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 11
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dominique Fils-Aim?–Nameless, Fink–This Is The Thing, e.s.t. (Esbj?rn Svensson Trio)*–From Gagarin's Point Of View, Arne Domn?rus–Jag Vet En Dejlig Rosa, Friedemann–The Eye Of The Dragonfly, The Boomers–The Matter With Me, Boris Blank–Electrified, Monophona–Boy, Steve Gadd Band–Rat Race, Max.Bab*–Tricycle, Dinah Washington–What A Difference A Day Makes (Single Version) 1959, Wolfgang Bernreuther, Golly (2), Rudi Bayer–Little Red Rooster, Eric Bibb–In My Father's House, Lils Mackintosh–Pack Your Memories, Oscar Peterson–Wandering, Joseph Haydn–Symphonie Nr. 88: I. Adagio - Allegro
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Various Artists - Reference Soundcheck Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787751117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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