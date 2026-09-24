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Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка

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Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Concord Jazz: Rhythm Along The Years
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787780919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Concord Jazz: Rhythm Along The Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rosemary Clooney–The Days Of Wine And Roses, James Darren–A Nightingale Sang In Berkeley Square, Charlie Byrd Trio, Scott Hamilton–It's A Wonderful World, George Benson, Al Jarreau–Let It Rain, Susannah McCorkle–No More Blues, Curtis Stigers–All The Things You Are, LA4–Carinhoso, Rita Coolidge–We‘re All Alone, Peter Cincotti–Ain't Misbehavin', Kenny G (2)–Corcovado, Carmen McRae–Don't You Worry ‘Bout A Thing, George Benson–Route 66, Rosemary Clooney–The Shadow Of Your Smile, Mel Torm?, Cleo Lain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка

Подборка выдающихся записей джазового фестиваля Concord Jazz, основанного Карлом Джефферсоном в 1973 году.

Отзывы о товаре Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inakustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inakustik
Barcode
[0707787780919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Concord Jazz: Rhythm Along The Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rosemary Clooney–The Days Of Wine And Roses, James Darren–A Nightingale Sang In Berkeley Square, Charlie Byrd Trio, Scott Hamilton–It's A Wonderful World, George Benson, Al Jarreau–Let It Rain, Susannah McCorkle–No More Blues, Curtis Stigers–All The Things You Are, LA4–Carinhoso, Rita Coolidge–We‘re All Alone, Peter Cincotti–Ain't Misbehavin', Kenny G (2)–Corcovado, Carmen McRae–Don't You Worry ‘Bout A Thing, George Benson–Route 66, Rosemary Clooney–The Shadow Of Your Smile, Mel Torm?, Cleo Lain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Подборка выдающихся записей джазового фестиваля Concord Jazz, основанного Карлом Джефферсоном в 1973 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Concord Jazz: Rhythm Along The Years (Audiophile Edition) (0707787780919) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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