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OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка

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OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 1
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 2
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 3
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 4
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 5
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 6
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 7
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Exorcist II: The Heretic
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jackpot
Barcode
[0843563137055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Exorcist II: The Heretic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Regan's Theme (Finale), Pazuzu (Theme From Exorcist II), Interrupted Melody (Suspended Sound), Rite Of Magic, Little Afro-Flemish Mass, Great Bird Of The Sky, Magic And Ecstasy, Seduction And Magic, Regan's Theme (Floating Sound), Dark Revelation, Night Flight, Interrupted Melody, Exorcism
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка

Виниловая пластинка OST / Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (Blood Red Splatter, Limited) (1LP) – это настоящая находка для поклонников культового фильма "Изгоняющий дьявола II: Еретик". Альбом OST / Exorcist II: The Heretic является звуковым сопровождением этого знаменитого хоррора. Музыка, созданная великим Эннио Морриконе, полностью передает атмосферу фильма, воссоздает его напряженность и таинственность. Каждая композиция раскрывает глубокие эмоции и погружает слушателя в оккультную атмосферу борьбы с дьявольскими силами. Купить виниловую пластинку OST / Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (Blood Red Splatter, Limited) (1LP) – это отличная возможность оказаться владельцем уникального издания. Ограниченное издание на привлекательном кроваво-красном виниле делает этот альбом еще более коллекционным и ценным. Выбирая эту пластинку, вы получаете не только высококачественный звук, но и настоящий предмет искусства для вашей коллекции.

Отзывы о товаре OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jackpot
Barcode
[0843563137055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Exorcist II: The Heretic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Regan's Theme (Finale), Pazuzu (Theme From Exorcist II), Interrupted Melody (Suspended Sound), Rite Of Magic, Little Afro-Flemish Mass, Great Bird Of The Sky, Magic And Ecstasy, Seduction And Magic, Regan's Theme (Floating Sound), Dark Revelation, Night Flight, Interrupted Melody, Exorcism
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка OST / Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (Blood Red Splatter, Limited) (1LP) – это настоящая находка для поклонников культового фильма "Изгоняющий дьявола II: Еретик". Альбом OST / Exorcist II: The Heretic является звуковым сопровождением этого знаменитого хоррора. Музыка, созданная великим Эннио Морриконе, полностью передает атмосферу фильма, воссоздает его напряженность и таинственность. Каждая композиция раскрывает глубокие эмоции и погружает слушателя в оккультную атмосферу борьбы с дьявольскими силами. Купить виниловую пластинку OST / Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (Blood Red Splatter, Limited) (1LP) – это отличная возможность оказаться владельцем уникального издания. Ограниченное издание на привлекательном кроваво-красном виниле делает этот альбом еще более коллекционным и ценным. Выбирая эту пластинку, вы получаете не только высококачественный звук, но и настоящий предмет искусства для вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Exorcist II: The Heretic (Ennio Morricone) (coloured) (0843563137055) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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