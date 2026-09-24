OST (Game) - Warhammer 40.000: Space Marine 2 (Nima Fakhrara & Steve Molitz) (5063176051912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711946
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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176051912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Brood Tidings, Death Is My Duty, Intrepid, Chitinous Swarm, Onslaught, Skyfire, Severance Ambient, Severance Combat, Machinus Divinitus Intro, Machinus Divinitus Combat, Sons of Magnus, Warp Whispers, Cry of Heresy, Servant of the Machine Intro, Voidsong, Dust in Armour, The Resilient, Imurah Phases, Demerium Battle Plan, Sub-orbital Drop, Courage and Honour, There Is Only War, The Scourge, Imurah, Leuze's Gambit, Imurah's Ascension, The Might of the Emperor, Chapter Master, Duty Without End Out
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Warhammer 40.000: Space Marine 2 (Nima Fakhrara & Steve Molitz) (5063176051912) виниловая пластинка
Мощный саундтрек к шутеру Warhammer 40,000 Space Marine 2, разработанному студией Saber Interactive и изданный Focus Entertainment. 29 треков были отмастерены специально для винила и поставляются в роскошном гейтфолде, украшенном изображениями от Sabre Interactive
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176051912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Brood Tidings, Death Is My Duty, Intrepid, Chitinous Swarm, Onslaught, Skyfire, Severance Ambient, Severance Combat, Machinus Divinitus Intro, Machinus Divinitus Combat, Sons of Magnus, Warp Whispers, Cry of Heresy, Servant of the Machine Intro, Voidsong, Dust in Armour, The Resilient, Imurah Phases, Demerium Battle Plan, Sub-orbital Drop, Courage and Honour, There Is Only War, The Scourge, Imurah, Leuze's Gambit, Imurah's Ascension, The Might of the Emperor, Chapter Master, Duty Without End Out
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Мощный саундтрек к шутеру Warhammer 40,000 Space Marine 2, разработанному студией Saber Interactive и изданный Focus Entertainment. 29 треков были отмастерены специально для винила и поставляются в роскошном гейтфолде, украшенном изображениями от Sabre Interactive
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST (Game) - Warhammer 40.000: Space Marine 2 (Nima Fakhrara & Steve Molitz) (5063176051912) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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