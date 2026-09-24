OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (coloured) (0602475371939) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 711925
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475371939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Stayin' Alive, Bee Gees–How Deep Is Your Love, Bee Gees–Night Fever, Bee Gees–More Than A Woman, Yvonne Elliman–If I Can't Have You, Walter Murphy–A Fifth Of Beethoven, Tavares–More Than A Woman, David Shire–Manhattan Skyline, Ralph MacDonald–Calypso Breakdown, David Shire–Night On Disco Mountain, Kool & The Gang–Open Sesame, Bee Gees–Jive Talkin', Bee Gees–You Should Be Dancing, KC & The Sunshine Band–Boogie Shoes, David Shire–Salsation, M.F.S.B.*–K-Jee, The Trammps–Disco Inferno
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (coloured) (0602475371939) виниловая пластинка
В 1977 году фильм «Лихорадка субботнего вечера» захватил и дал толчок развитию мирового культурного движения, подобному малому количеству фильмов до или после него, благодаря культовому саундтреку в исполнении Bee Gees, заставившем публику танцевать. Мировой хит сразу после выхода и абсолютная классика современности, саундтрек породил четыре сингла, возглавивших чарты, и получил премию «Грэмми» как альбом года. Выпущен ограниченным тиражом на красном, оранжевом и синем мраморном виниле.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475371939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Stayin' Alive, Bee Gees–How Deep Is Your Love, Bee Gees–Night Fever, Bee Gees–More Than A Woman, Yvonne Elliman–If I Can't Have You, Walter Murphy–A Fifth Of Beethoven, Tavares–More Than A Woman, David Shire–Manhattan Skyline, Ralph MacDonald–Calypso Breakdown, David Shire–Night On Disco Mountain, Kool & The Gang–Open Sesame, Bee Gees–Jive Talkin', Bee Gees–You Should Be Dancing, KC & The Sunshine Band–Boogie Shoes, David Shire–Salsation, M.F.S.B.*–K-Jee, The Trammps–Disco Inferno
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
США
В 1977 году фильм «Лихорадка субботнего вечера» захватил и дал толчок развитию мирового культурного движения, подобному малому количеству фильмов до или после него, благодаря культовому саундтреку в исполнении Bee Gees, заставившем публику танцевать. Мировой хит сразу после выхода и абсолютная классика современности, саундтрек породил четыре сингла, возглавивших чарты, и получил премию «Грэмми» как альбом года. Выпущен ограниченным тиражом на красном, оранжевом и синем мраморном виниле.
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (coloured) (0602475371939) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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